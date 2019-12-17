Marmara'da az bulutlu hava hakim olacak
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu hava hakim olurken, yer yer sis ve pus görülecek.
istanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Az bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde yer yer pus ve sis öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.