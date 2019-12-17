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Marmara'da az bulutlu hava hakim olacak

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu hava hakim olurken, yer yer sis ve pus görülecek.

İzzet Taskiran   | 17.12.2019
Marmara'da az bulutlu hava hakim olacak

istanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Az bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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