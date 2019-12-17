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Ardahan Göle eksi 17 dereceyle Doğu Anadolu'da en soğuk yerleşim yeri oldu

Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 17 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Abdullah Söylemez,Selami Küçükoğlu   | 17.12.2019
Ardahan Göle eksi 17 dereceyle Doğu Anadolu'da en soğuk yerleşim yeri oldu

Ağrı

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 10, Kars’ta 9, Ardahan’da 8, Ağrı'da 5, Erzincan'da 2, Tunceli'de 1, Iğdır'da sıfır derece olarak kaydedildi. Ardahan'ın Göle ilçesi ise eksi 17 ile gece en soğuk yerleşim yeri oldu.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının Iğdır'da 11, Erzincan'da 10, Tunceli'de 9, Kars'ta 4, Ağrı ve Ardahan'da 3, Erzurum'da ise 2 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarla, yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 51, Sarıkamış'da 25, Konaklı'da 19 santimetre ölçüldü.

Ağrı'da yoğun sis etkisini sürdürüyor

Ağrı'da dünden bu yana etkisi sürdüren yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Çevre yolu başta olmak üzere Ağrı-Erzurum kara yolunda sürücüler, sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan dondurucu soğukların hakim olduğu kentte, araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

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