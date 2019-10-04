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Türkiye

Marmara'da 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Cüneyt Kemal Özkök   | 04.10.2019
Marmara'da 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara'nın batısında öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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