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Türkiye

Marmara Denizi'nde 9 saatte 35 deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde 9 saatte büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem kaydedildi.

Güç Gönel   | 11.01.2020
Marmara Denizi'nde 9 saatte 35 deprem meydana geldi

İstanbul

Marmara Denizi'nde 9 saatte büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem kaydedildi.

AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) yaptığı derlemeye göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 1,6 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 06.28'de meydana geldi.

Bu depremin ardından saat 15.26'ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedildi.

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