Euro
6.43
Dolar
5.83
BIST 100
98,780.39
Altın
1,495.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğü deprem

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem oldu.

Semra Orkan   | 10.10.2019
Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğü deprem

İstanbul

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi. 

Deprem Yalova'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi.

Yalova Valisi Muammer Erol, Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar ve olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4,0 büyüklüğündeki depremin ardından kurumlarla irtibat halinde olduklarını vurgulayarak, "İlimizde meydana gelen depremin ardından herhangi bir hasar ve olumsuzluk yaşanmamıştır." dedi.

Bu arada deprem sonrasında panik yaşayan vatandaşların, evlerinden çıkarak güvenli bölgelere geldiği görüldü.

Esnaf Ömer Temel, deprem sırasında iş yerinin kapısında arkadaşlarıyla sohbet ettiğini anlatarak, "İnsanlar, 'deprem oluyor' diye bağırıp çığlık çığlığa dışarıya çıktı. Kısa süreli oldu ancak etkisini hissettik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın
Trump'ın azil süreci ve Kongre'deki dengeler
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem

Benzer haberler

Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğü deprem

Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğü deprem

7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikatın 2. günü

Türkiye'den Arnavutluk'taki depremzedelere yardım

Aile ilişkileri depremin yarattığı travmalardaki kalıcılığı tetikliyor

Aile ilişkileri depremin yarattığı travmalardaki kalıcılığı tetikliyor
AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat

AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat

İstanbul'da taşınmasına karar verilen okullar tahliye ediliyor

İstanbul'da taşınmasına karar verilen okullar tahliye ediliyor