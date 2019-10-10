'Barış Pınarı Harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi'

MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda toplamda 228 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın başından itibaren etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 228 olduğunu bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 228 olduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 228 olduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.