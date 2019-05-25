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Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Burcu Çalık   | 25.05.2019
Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem

Ankara

Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.13'te Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinin 8,4 kilometre açığında kaydedilen sarsıntının, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

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