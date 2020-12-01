Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalacak
Marmara Bölgesi'ndeki sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede havanın çok bulutlu olması öngörülüyor.
Edirne haricinde bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Bölgedeki sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek.
Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli, zamanla orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.