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Türkiye

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalacak

Marmara Bölgesi'ndeki sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek.

İzzet Taşkıran   | 01.12.2020
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalacak

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede havanın çok bulutlu olması öngörülüyor.

Edirne haricinde bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Bölgedeki sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek.

Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli, zamanla orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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