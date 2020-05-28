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Marmara Bölgesi'nde sağanak etkili olacak

Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İzzet Taşkıran   | 28.05.2020
Marmara Bölgesi'nde sağanak etkili olacak

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelindeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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