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Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor

Bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Mustafa Çalkaya   | 19.06.2020
Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelindeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hakim olacak. 

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



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