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Maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesilecek

İçişleri Bakanlığı, maske takma zorunluluğuna uymayanların 3 gün süreyle uyarılıp bilgilendirilmesi, 22 Haziran Pazartesi itibarıyla bu kuralı ihlal edenlere 900 lira para cezası kesilmesine ilişkin valiliklere talimat verdi.

Orhan Onur Gemici   | 19.06.2020
Maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesilecek

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlık, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine talimat gönderdi.

Salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğuna işaret edilen talimatta, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiği anımsatıldı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını ve tüm illerde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılmasını isteyen Bakanlık, denetimlerde dikkat edilecek hususları da gözden geçirerek bazı kararlar aldı.

3 gün süreyle uyarılacaklar

Buna göre, bugün, yarın ve pazar günleri denetim ve kontrollerde maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri ikaz edilip bilgilendirilecek.

Maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacak.

Bakanlık, valiler tarafından gerekli planlamaların yapılmasını, uygulamada herhangi bir aksaklığın yaşanmamasını istedi.

İllerde maske kullanımı zorunluluğu

Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

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