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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Taha Erham Keleş   | 18.03.2021
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Marmara Bölgesi genelinde öğle saatlerinde yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı bölgede parçalı ve çok bulutlu hava, öğle saatlerinde de yağmur öngörülüyor.

Rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


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