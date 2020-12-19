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Türkiye

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

İzzet Taşkıran   | 19.12.2020
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'ndeki sıcaklık mevsim normalleri civarında olacak.

Ayrıca, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri ile Trakya'nın Karadeniz kıyılarında hafif yağmur görülecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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