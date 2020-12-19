Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'ndeki sıcaklık mevsim normalleri civarında olacak.
Ayrıca, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri ile Trakya'nın Karadeniz kıyılarında hafif yağmur görülecek.
Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.