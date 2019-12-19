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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu hava hakim olurken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

İzzet Taskiran   | 19.12.2019
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Parçalı ve az bulutlu hava beklenen bölgede pus ve sis bekleniyor.

Rüzgar, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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