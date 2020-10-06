Euro
9.14
Dolar
7.76
BIST 100
1,165.86
Altın
1,909.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubunda konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni”nde konuşuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü'ye geldi
logo
Türkiye

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

İzzet Taşkıran   | 06.10.2020
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, rüzgarın güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölge genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar ile hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 yeni normalde selamlaşma, zarafet ve görgü kurallarını da değiştirdi
Paris'te yoğun bakıma alınan her 3 kişiden biri Kovid-19 hastası
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 35 milyon 709 bini aştı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 884 kişi öldü

Benzer haberler

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

Kuzeyde sağanak, doğuda kuvvetli rüzgar uyarısı

Kuzeyde sağanak, doğuda kuvvetli rüzgar uyarısı
İstanbul'da yağış ve dolu akşama kadar etkili olacak

İstanbul'da yağış ve dolu akşama kadar etkili olacak
İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu

İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu