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FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

Cemil Murat Budak,Tanju Özkaya   | 06.10.2020
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet yapılanması"na yönelik operasyonda, 3'ü ByLock kullanıcısı olmak üzere 16 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, zanlılardan 15'ini gözaltına aldı.

Şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanma içerisinde üst düzey örgüt üyesi şeklinde kodlanan kişilerle irtibatlı oldukları, himmet verdikleri ve düzenlenen toplantılara katıldıkları tespit edildi.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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