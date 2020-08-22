Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde bugünden itibaren parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.
Bölgede bugünden itibaren 5 gün boyunca parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.