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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde bugünden itibaren parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

İzzet Taşkıran   | 22.08.2020
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.

Bölgede bugünden itibaren 5 gün boyunca parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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