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Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 24.07.2020
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında yaşanacak.

Bölgede az bulutlu ve açık hava hakim olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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