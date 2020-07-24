Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında yaşanacak.
Bölgede az bulutlu ve açık hava hakim olması bekleniyor.
Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.