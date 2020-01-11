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Marmara Bölgesi'nde az bulutlu hava bekleniyor

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi genelinde az bulutlu havanın hakim olacağı bildirildi.

İzzet Taşkıran   | 11.01.2020
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu hava bekleniyor Fotoğraf: AA/Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul

Marmara Bölgesi genelinde az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normallerinde olacak.

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede pus ve sis bekleniyor.

Rüzgarın güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi öngörülüyor.

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