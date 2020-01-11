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Doğu Akdeniz'deki 2. sondaj çalışmasını tamamlayan 'Yavuz' Mersin açıklarında

Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren sondaj gemisi "Yavuz", Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşuçu Limanı açıklarında demirledi.

Hakan Can Şahin   | 11.01.2020
Doğu Akdeniz'deki 2. sondaj çalışmasını tamamlayan 'Yavuz' Mersin açıklarında Fotoğraf: Hakan Can Şahin/AA

Mersin

İlk sondaj çalışmasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Magosa Körfezi'nde bulunan Karpaz-1 kuyusunda yapan 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, ikinci sondaj çalışmasını da Güzelyurt-1 lokasyonunda tamamlayarak, Mersin'e döndü.

Yavuz, Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın ardından limana dönen 230 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki gemi, ikmal yaptıktan sonra yeniden Doğu Akdeniz'e sondaj yapmak üzere açılacak.

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