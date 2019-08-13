Euro
6.26
Dolar
5.59
BIST 100
99,405.03
Altın
1,499.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Marmara Adası için ağaçlandırma seferberliği başlatılacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çıkan yangında bir bölümü zarar gören Marmara Adası'nda kasım ayında ağaçlandırma seferberliği başlatılacağını bildirdi.

Erhan Cihan Ünal   | 13.08.2019
Marmara Adası için ağaçlandırma seferberliği başlatılacak

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çıkan yangında bir bölümü zarar gören Marmara Adası'nda kasım ayında ağaçlandırma seferberliği başlatılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Pakdemirli, dün saat 12.50'de çıkan ve yoğun çalışmalar sonrası kontrol altına alınan yangına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Yangında 7 hektarlık koruluk alandan 2 hektarının zarar gördüğünü ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bölgede 25 hektarlık kırsal alan ile birlikte toplamda 70 hektar kadar alan var. Kasım ayında gerçekleştireceğimiz seferberlik kapsamında 2 hektardan çok daha fazlasını değerlendirip, boş 45 hektarlık orman alanını da ağaçlandıracağız. Ayrıca Marmara ilçesinin üst havzalarında toprak muhafaza ve sel kontrol çalışmaları da yapılacak."

"Vatandaşlarımızın son derece kontrollü olmaları gerekiyor"

Bakan Pakdemirli, ağaçlandırma kapsamında, zeytin, badem ve fıstık çamı ağaçlarıyla bölgedeki ormanlık alanı zenginleştireceklerini ifade etti.

Orman yangınlarında insan hatası oranının yüzde 90 olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Özellikle yaz günlerinde sıcağın arttığı ve nemin düştüğü ortamlarda ormanlar çıra vazifesi görüyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın son derece kontrollü olmaları gerekiyor." uyarısında bulundu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Marmara Adası için ağaçlandırma seferberliği başlatılacak

Marmara Adası için ağaçlandırma seferberliği başlatılacak

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kırsal kalkınma projelerine 63 milyon liralık hibe

'Gençliği erken yaşlarda toprakla buluşturmalıyız'

'Gençliği erken yaşlarda toprakla buluşturmalıyız'
'Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü'

'Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü'
'Demokrasiye hep beraber sahip olmamız lazım'

'Demokrasiye hep beraber sahip olmamız lazım'