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Mardin'de FETÖ firarisi saklandığı evde yakalandı

Mardin'de FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 4 yıldır aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Halil İbrahim Sincar   | 28.04.2020
Mardin'de FETÖ firarisi saklandığı evde yakalandı

Mardin

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan aranan ve 2016'dan itibaren firari olan D.Ç'nin Derik ilçesinde bulunan bir evde saklandığı tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, D.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.Ç. tutuklandı.

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