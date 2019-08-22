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Mardin ve Şırnak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin ve Şırnak'ta güvenlik güçlerinde düzenlenen operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Sefa Şahin, Ekrem Payan   | 22.08.2019
Mardin ve Şırnak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. 

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde devam eden operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Silopi ilçesinin Kösreli köyü Şelal deresi mevkisinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirmesi amacıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun" operasyonunun düzenlendiği anımsatıldı.

Üç askerin çıkan çatışma sonucu şehit olduğu belirtilen açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen ve akabinde icra edilen hava hücum harekatıyla etkisiz hale getirilen 2 terörist, gün içinde toplamda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, operasyonun devam ettiği kaydedildi.

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