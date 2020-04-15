Euro
7.49
Dolar
6.86
BIST 100
96,602.68
Altın
1,716.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum Çanakkale’nin Çan ilçesinde koronavirüs tedavisi tamamlanıp sağlığına kavuşan 3 kuşak aile Çan Devlet Hastanesi’nden taburcu ediliyor
logo
Türkiye

Manisalı imam, camide 'sosyal market' kurdu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde imam Fatih Söylemez, Hazreti Hamza Camisi'nde daha önce ayakkabılık olarak kullanılan rafları dezenfekte edip, hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahipleri için gıda malzemeleriyle doldurdu.

Haluk Satır   | 15.04.2020
Manisalı imam, camide 'sosyal market' kurdu Fotoğraf: Haluk Satır/AA

Manisa

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete ara verilen camilerde, hayır faaliyetleri devam ediyor. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hazreti Hamza Camisi'nin ayakkabılık bölümü, imam Söylemez öncülüğünde dezenfekte edilip, ihtiyaç sahipleri için "sosyal markete" dönüştürüldü.

Buraya hayırseverlerin bıraktığı kuru gıda, çay, şeker gibi malzemeler, ihtiyaç sahipleri tarafından alınıyor.

"Sadaka taşlarından ilham aldık"

Fatih Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamadan çok sayıda ihtiyaç sahibinin faydalandığını belirtti.

Söylemez, "Ecdadımız döneminde sadaka taşları vardı. Buraya varlıklı olanlar sadakalarını bırakır, ihtiyacı olanlar da ihtiyacı olduğu kadarını alırdı. Sadaka taşları bize bir ilham oldu. Biz de hayırseverlerimizle yola çıktık." dedi.

Vatandaşlardan olumlu dönüşler aldığını dile getiren Söylemez, "Bu hayra yeni başlamamıza rağmen gelen destekler büyük ve oldukça güzel. İnşallah bu yardım halkasını genişleteceğiz. Daha çok hayırseverlerimizden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 33 bini aştı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Virüsü paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yeneceğiz
Market kurallarına uymayanlar hakkında işlem yapıldı
'Türkiye'nin çınarları' Kovid-19'u yendi
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışındaki vatandaşlarımızı ülkemize getireceğiz

Benzer haberler

Manisalı imam, camide 'sosyal market' kurdu

Manisalı imam, camide 'sosyal market' kurdu

Kovid-19'u yenen 82 yaşındaki Manisalı hasta taburcu edildi

Geçirdiği kazanın ardından Kovid-19 olduğunu öğrenen genç sağlığına kavuştu

Antalya'daki din görevlilerinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Antalya'daki din görevlilerinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kovid-19 testi için yetkilendirildi

Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kovid-19 testi için yetkilendirildi
Manisa'da sağlık çalışanlarına 15 bin paket kuru üzüm dağıtıldı

Manisa'da sağlık çalışanlarına 15 bin paket kuru üzüm dağıtıldı