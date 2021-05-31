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Manisa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sağanak etkili oldu. Bazı ev ve iş yerlerinde yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

Ahmet Bayram   | 31.05.2021
Manisa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Manisa

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde aralıklarla şiddetini artıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.


Büyükbelen Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

Bölgede itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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