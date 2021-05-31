Manisa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sağanak etkili oldu. Bazı ev ve iş yerlerinde yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.
Manisa
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde aralıklarla şiddetini artıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Büyükbelen Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.
Bölgede itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.