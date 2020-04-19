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Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sefa Şahin   | 19.04.2020
Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 11.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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