Euro
8.74
Dolar
7.34
BIST 100
1,100.55
Altın
1,971.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Maltepe'de ormanlık alanda yangın

Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Elif Küçük,Uğur İslamoğlu   | 28.08.2020
Maltepe'de ormanlık alanda yangın Fotoğraf: Uğur İslamoğlu / AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına Bursa ve Balıkesir'den havalanan 2 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale edilirken, İzmir'den de yangın söndürme uçağının havalandığı belirtildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları ise devam ediyor.

Bu arada, yangının, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin üst kısmındaki bölgede çıkması dolayısıyla hastanenin çamlık alanının da alev aldığı fakat şu an bu noktadaki alevlerin baskılandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 185 bine yaklaştı
İran'da Kovid-19 nedeniyle 112 kişi daha hayatını kaybetti
Kovid-19'u yenen yoğun bakım uzmanından 'hastalığı hafife almayın' uyarısı
Kovid-19 tehdidi artarken korunmanın yolu maske, mesafe ve hijyenden geçiyor
Ege Üniversiteli bilim insanları, koronavirüsün en çok mutasyona uğrayan genlerini buldu

Benzer haberler

Maltepe'de ormanlık alanda yangın

Maltepe'de ormanlık alanda yangın

İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş

Adana'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Aydos Ormanı'ndaki yangına müdahale eden itfaiye personeline tüfekle ateş açıldı

Aydos Ormanı'ndaki yangına müdahale eden itfaiye personeline tüfekle ateş açıldı
California'da kontrol altına alınamayan yangınlar 625'den fazla noktada devam ediyor

California'da kontrol altına alınamayan yangınlar 625'den fazla noktada devam ediyor
Kastamonu ve Sakarya'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Kastamonu ve Sakarya'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor