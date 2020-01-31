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Malatya'da depremden zarar gören 37 bina yıkılacak

Malatya'da depremde zarar gören 37 binanın yıkılması kararlaştırıldı.

Orhan Yoldaş   | 31.01.2020
Malatya'da depremden zarar gören 37 bina yıkılacak

Malatya

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü Elazığ Sivrice olan depremde kentte ağır hasar gören ve yıkılması planlanan binalarla ilgili Vali Aydın Baruş başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı. 

Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vali Yardımcıları Ahmet Çırakoğlu ve Ömer Sağlam, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda Battalgazi'de 10, Kale'de 1, Doğanyol'da 24, Pütürge'de ise 2 olmak üzere, toplam 37 ağır hasarlı binanın ilçe kaymakamlıklarından alınacak onayın ardından yıkılması kararlaştırıldı.
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