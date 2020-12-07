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Malatya'da askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

Orhan Yoldaş   | 07.12.2020
Malatya'da askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı

Malatya

Alınan bilgiye göre, ilçeden Malatya Adliyesine giden Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığına ait askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Kazada yaralanan 5 asker, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Askerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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