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Çekya Büyükelçisi Vacek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek'i kabul etti.

Enes Kaplan   | 07.12.2020
Çekya Büyükelçisi Vacek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Vacek, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Vacek'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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