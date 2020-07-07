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Malatya'da asker uğurlama törenlerine yasak getirildi

Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, asker uğurlama törenlerine müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Volkan Kaşik   | 07.07.2020
Malatya'da asker uğurlama törenlerine yasak getirildi

Malatya

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Aydın Baruş başkanlığında toplandığı ve çeşitli konuları görüşerek karara bağladığı belirtildi.

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere Kovid-19 salgınına ilişkin tedbirlerinin ihlal edilerek, asker uğurlama törenlerinin, eğlencelerinin gerçekleştirildiğinin gözlemlendiği aktarılan açıklamada, asker uğurlamalarının başta askerlik yükümlüleri olmak üzere, bu ortamlarda bulunan vatandaşların sağlığını ve ülkenin salgınla mücadelesindeki başarısını riske attığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda asker uğurlama törenlerinin, eğlencelerinin, oluşturabileceği riski önlemek amacıyla, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine karar verildi. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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