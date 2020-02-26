Euro
6.69
Dolar
6.15
BIST 100
114,364.50
Altın
1,638.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş   | 26.02.2020
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Ankara

Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'de Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

Öte yandan İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.28'de merkez üssü Hoy kenti olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. 

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. 


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor
Sırp lider Dodik, ayrılıkçı söylemleriyle Bosna Hersek'teki krizlerin mimarı oldu
Sahada ve masada İdlib denklemi
İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor

Benzer haberler

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya ve Elazığ için 126 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildi

İran'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da ağır hasarlı evler kontrollü şekilde yıkılıyor

Malatya'da ağır hasarlı evler kontrollü şekilde yıkılıyor
Depremzedelerin yaraları sahra hastanelerinde sarılıyor

Depremzedelerin yaraları sahra hastanelerinde sarılıyor
Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı

Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı