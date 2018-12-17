Mahkeme HES projesine iptal kararı verdi

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Ankara 3. İdare Mahkemesinin kararına ilişkin sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileriyle Munzur Vadisi Milli Parkı'nda basın açıklaması yapan avukat Barış Yıldırım, "Ankara 3. İdare Mahkemesi, Munzur Milli Parkı'nda planlanan tüm baraj ve HES projeleri ile 2003 yılında işletmeye alınan Mercan HES projesini iptal etti." dedi.

Uzun zamandır hukuk mücadelesi verdiklerini belirten Yıldırım, "Karar, bin 900'ü aşkın çeşidine, yaban hayatı ekolojisine sahip olmuş ve dünya kültürel miras listesinde yer alması gereken Munzur'umuza hayırlı olsun. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa üstün kamu yararı kararı bir mahkeme tarafından iptal edilmiştir. Bu karar ile Mercan HES'in faaliyetleri durdurulmalıdır." diye konuştu.

Yıldırım, kararın doğal yaşam alanına olumlu yönde etki yapacağını dile getirerek "İnşa edilmesi planlanan baraj ve HES projelerinin yapılması hususunda kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunduğuna ilişkin dava konusu hukuki isabet olarak görülmemiştir. Karar ile bütün bu projeler hükümsüz ve hukuka aykırı bir hale gelmiştir. Bu karar ile vadideki bitki ve yaban hayatı rahat bir şekilde varlıklarını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Yunus Hocaoğlu