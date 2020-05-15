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Macaristan'da bulunan Türk vatandaşları yurda getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Macaristan'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak İstanbul'a geldi.

Kenan Irtak,İzzet Taşkıran   | 15.05.2020
Macaristan'da bulunan Türk vatandaşları yurda getirildi Fotoğraf: Mehmet Eser / AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla vatandaşların ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan ikinci tahliye operasyonu sürüyor. 

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’den alınan Türk vatandaşlarını taşıyan uçak, 01.20'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin rutin kontrolünün ardından otobüslere bindirilerek karantinaya alınacakları Düzce’deki yurtlara götürüldü.

Otobüste görevli personelin maske ile gözlük takması ve tulum giymesi dikkati çekti.


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