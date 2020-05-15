Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.33'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 8,5 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 230 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.