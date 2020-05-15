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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İsmet Karakaş   | 15.05.2020
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.33'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 8,5 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 230 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

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