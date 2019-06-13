Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.60
Dolar
5.84
BIST 100
91,291.53
Altın
1,336.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Türkiye

Lavantalı Osmanlı helvasını tatmak için sıraya girdiler

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, Osmanlı saray mutfağı tatlarından 41 baharatın konulduğu devai misk helvasını lavanta da katarak hazırlayıp, tarlada ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Cihan Demirci   | 13.06.2019
Lavantalı Osmanlı helvasını tatmak için sıraya girdiler

Edirne

Mor tarlalarda "lavantalı deva-i misk" izdihamı

Edirne Lavanta Tarla Günleri kapsamında hazırlanan lavantalı Osmanlı helvasını tatmak isteyen ziyaretçiler, saray lezzetine yoğun ilgi gösterdi.

Edirne Lavanta Tarla Günleri kapsamında hazırlanan lavantalı Osmanlı helvasını tatmak isteyen ziyaretçiler, saray lezzetine yoğun ilgi gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Edirne Valiliği himayelerinde Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Tanıtım Turizm Derneği İşbirliğinde düzenlenen Edirne Lavanta Tarla Günleri organizasyonu devam ediyor.

Paneller, atölyeler, gastronomi ve tarımsal söyleşilerin yanı sıra lavanta ile yapılan ürünlerin tadım ve sunumu da organizasyon kapsamında gerçekleştiriliyor.

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, Osmanlı saray mutfağı tatlarından 41 baharatla hazırlanan devai misk helvasına lavanta katarak ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Şekerlemeci Meriç, bu sırada vatandaşlara helvanın yapımı hakkında bilgi de verdi.

Uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler yeni lezzet helvayı tatmak için zaman zaman izdihama neden oldu.

Saray mutfağının ürünü helvanın tadına bakan ziyaretçiler mor tarlalarda bol bol fotoğraf çektirdi.

Etkinlikler hafta başına dek sürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış
ABD-İran geriliminde Irak'ın yeri
BAE Yemen’in geleceğini karartıyor
ABD'nin Truva atı Avrupa'da aşırı sağı birleştiremedi
İranlı uzmanlar Abe'den 'mucize çıkmayacağı' görüşünde

Benzer haberler

Yağı, balı ve turizmiyle karlı bir ürün: Lavanta

Yağı, balı ve turizmiyle karlı bir ürün: Lavanta

Önce lavanta tarlasında yoga sonra mesai

Edirne 'mor turizm'e hazırlanıyor