KYK yeni dönem yurt başvuruları başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yeni dönem yurt başvuruları başladı.
İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yeni dönem yurt başvuruları başladı.
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