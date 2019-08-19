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KYK yeni dönem yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yeni dönem yurt başvuruları başladı.

Serdal Kalaycı   | 19.08.2019
KYK yeni dönem yurt başvuruları başladı

İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yeni dönem yurt başvuruları başladı.

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