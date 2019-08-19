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Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı

Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da yapılacak Arabuluculuk Sınavı'na başvurular başladı. Başvurular 2 Eylül'de sona erecek.

Mehmet Tosun,Kemal Karadağ   | 19.08.2019
Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı

Ankara

Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da yapılacak Arabuluculuk Sınavı'na başvurular başladı.

Edinilen bilgiye göre, başvurular, elektronik ortamda "e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza" kullanılarak, UYAP Arabulucu Portalı üzerinden yapılacak.

Son başvuru tarihi 2 Eylül olan sınava, zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunları girebilecek.

Sınavda başarılı olan 5 bin kişi arabulucu olarak görev alacak.

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