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Türkiye

Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden fırtına bekleniyor, kıyı kesimler akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış öngörülüyor.

Zeynep Çetinkaya   | 23.01.2021
Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kuzey Ege'de akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülürken, ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması isteniyor.

Kuvvetli yağış bekleniyor

Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde akşam saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın öğleden sonraya kadar süreceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İzmir'in geneli, Balıkesir’in batısı ve Çanakkale’nin güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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