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Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Konya'da 12 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ahmet Akbıyık   | 20.03.2019
Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı Fotoğraf: AA/Ahmet Akbıyık

Konya

Konya'da 12 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrasında kurtarılabildi. 

Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Aktutan Caddesi'ndeki tarlada bulunan kuyudan köpek sesi geldiğini duyanlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla yavru köpeği kuyudan çıkardı. Yavru köpek hayvan barınağına teslim edildi.

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