Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Konya'da 12 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Konya
Konya'da 12 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrasında kurtarılabildi.
Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Aktutan Caddesi'ndeki tarlada bulunan kuyudan köpek sesi geldiğini duyanlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla yavru köpeği kuyudan çıkardı. Yavru köpek hayvan barınağına teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.