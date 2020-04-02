Kuveyt'teki Türk işçiler Türkiye'ye getiriliyor
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Kuveyt’teki Türk işçilerin Türkiye'ye getirilmeye başlandığını bildirdi.
Ankara
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kuveyt’ten ülkemize gelecek işçilerimizi taşıyan ilk uçak az önce Türk Hava Yollarımız ile ülkemize havalandı." ifadelerini kullandı.
Kuveyt’ten ülkemize gelecek işçilerimizi taşıyan ilk uçak az önce Türk Hava Yolları’mız #THY ile ülkemize havalandı. pic.twitter.com/3trvAOSdJ2— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) April 2, 2020
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri çerçevesinde yurt dışından 50 ülkeden 20 binden fazla Türk vatandaşının Türkiye'ye dönüşünü sağladıklarını ve kalan 10 bin vatandaşı da getirmeye devam edeceklerini belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.