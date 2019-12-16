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Kütahya'da etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu

Kütahya'da sabah saatlerinde oluşan ve öğleye kadar süren sis bulutuyla güzel görüntüler ortaya çıktı.

Muharrem Cin   | 16.12.2019
Kütahya'da etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu Fotoğraf: Muharrem Cin/AA

Kütahya

Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinin büyük bölümünde "sis denizi" oluştu.

Tarihi Kütahya Kalesi de sis bulutu altında kaldı. 

Sürücüler, sisli hava yüzünden trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye düştü.

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