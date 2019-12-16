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Antalya'da otomobil açıköğretim bürosuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da bir otomobilin açıköğretim bürosuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kağan Burak Özkaya,Ayşe Yıldız   | 16.12.2019
Antalya'da otomobil açıköğretim bürosuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya

Antalya'da Ender T'nin kullandığı 35 ABS 367 plakalı otomobil, Mevlana Caddesi'nde bariyere, kaldırıma ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bürosunun kapısına çarptı.

Kazada sürücü Ender T. ile aracı görünce büronun içerisine kaçmaya çalışan iki kadın yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Aslı Oray, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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