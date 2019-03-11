'Küstahlar asla kutsal değerlerimize el ve dil uzatamaz'
TİMAV Genel Başkanı Öksüz, "Atalarımız anadan ve yardan vazgeçmiş ancak vatandan ve inancından vazgeçmemişlerdir. Onların, destanlarıyla bize miras bıraktığı topraklarda bu küstahlar asla kutsal değerlerimize el ve dil uzatamaz." dedi.
Konya
Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, "Atalarımız anadan ve yardan vazgeçmiş ancak vatandan ve inancından vazgeçmemişlerdir. Onların, destanlarıyla bize miras bıraktığı topraklarda bu küstahlar asla kutsal değerlerimize el ve dil uzatamaz." dedi.
Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Mart'ta Taksim'de gerçekleşen mitingde yatsı ezanının ıslık çalınarak protesto edildiğini anımsattı.
"Küstahlar asla kutsal değerlerimize el ve dil uzatamaz"
Ezanı ıslıkları ve çığlıklarıyla bastırmaya çalışanların, bu vatanın ve milletin evladı olmadığını aktaran Öksüz, şu ifadeleri kullandı:
"Fatih'in yadigarı, fethin sembolü İstanbul'da yapılan yürüyüşte ezan sesine yapılan saygısızlık bu vatanın bağımsızlığına, semalarımızda dalgalanan bayrağımıza ve tüm değerlerimize karşı alınmış bir tavrın, beslenilen düşmanlığın açık göstergesidir. Bu vatanda din, dil ve ırk başta olmak üzere insana dair ne varsa meşru hukuk sınırları içerisinde yaşanır. Herkes düşüncesinde, fikrinde ve yaşayışında özgürdür. Ancak, bu vatan toprağında ezanlar susmasın, bayraklarımız inmesin, mabedlerimize namahrem eli değmesin diye nice evladımız şehit olmuştur. Atalarımız anadan ve yardan vazgeçmiş ancak vatandan ve inancından vazgeçmemişlerdir. Onların, destanlarıyla bize miras bıraktığı topraklarda bu küstahlar asla kutsal değerlerimize el ve dil uzatamaz. Uzatmaya kalkanlar da hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde milletimizden en güzel cevabı almışlar ve alacaklardır."
"Ezanlar susmaz, bayrağımız inmez"
Öksüz, ezana saygısızlığın kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Tarihinde camilerimizi satan, kapatan, ahırlara dönüştüren, ezanımızı aslından uzaklaştıran, allahuekber nidalarımızı 'tanrı uludur'a dönüştüren karanlık zihniyetin, hain emellilerin bu kirli tortularını net bir şekilde kınıyoruz. Ezanımıza karşı takınılan bu küstah tavır sadece kutsal bir değerimize değil aynı zamanda birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize, sosyal barış ve huzurumuza karşı sergilenmiş bir tavırdır. Şehitlerimizin ruhaniyetini incitecek çirkinliktedir. Biz milli iradenin tarafı olarak ezanlar susmaz, bayrağımız inmez diyoruz. Bu ezanların ve bayrağın gölgesinde herkese ve her kesime yer var. Ancak, ezanımıza ve bayrağımıza uzanan eli kırmayı, dili susturmayı hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde çok iyi biliriz."
Diyanet-Sen üyeleri tepki gösterdi
Bingöl, Batman ve Elazığ'da Diyanet-Sen üyeleri, İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaşananlara tepki gösterdi.
Diyanet-Sen Bingöl Şube Başkanı Mücahit Çelik, Memur-Sen İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, yatsı ezanı okunması sırasında ıslık çalınmasını ezana tahammülsüzlük olarak değerlendirdiklerini söyledi.
Bu durumun Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gerektiğini dile getiren Çelik, "Söz konusu grup hakkında halkı, kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettikleri gerekçesiyle gerekli yasal işlemin mutlaka yapılması gerekir. Bin yıldan uzun süredir İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermek, ülke insanına ve tüm dünya Müslümanlarına yapılan bir saygısızlıktır." dedi.
Çelik, şöyle konuştu:
"Yüzlerce yıldır farklı inanç ve kültüre sahip insanlarla bir arada kardeşçe yaşamayı başarmış, diğer inanç sahiplerine saygıda kusur etmemiş bir halkın bugün kendi ülkesinde ezanına tahammül edilememesi, üstelik de bu tahammülsüzlüğün protesto ile gösterilmesi tahammül sınırlarını zorlaştırdı. Ezana yapılan bu saygısızlığa seyirci kalamayız. İslami değerlerimize saldırı halinde olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu düzenini bozma amacıyla yapılan protestoyu, inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz asla mümkün değildir."
Batman
Batman'da İl Müftülüğü önünde bir araya gelen Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen üyeleri adına Diyanet-Sen Batman Şube Başkanı Ahmet Cihan açıklama yaptı.
Cihan, "Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal Türkiye halkından ve dünya Müslümanlarından özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.
Bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum olduğunu müşahede ettiklerini aktaran Cihan, konuyu sonuna kadar takip edeceklerini kaydetti.
Elazığ
Elazığ'da Memur Sen İl Başkanlığında bir araya gelen Diyanet-Sen üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri adına açıklama yapan Diyanet-Sen Şube Başkanı Murat Ergen, ezan sesi üzerinden yapılan tahammülsüzlükle ilgili gerekli yasal işlemlerin başlatılması gerektiğini belirtti.
Ergen, "Diğer inanç sahiplerine saygıda kusur etmemiş bir halkın bugün kendi ülkesinde ezanına tahammül edilememesi ve tahammülsüzlüğün protesto ile gösterilmesi tahammül sınırımızı zorladı. Ne yazık ki birtakım insanlar din düşmanlığı üzerinden prim yapmaya, kin ve nefret kusmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.
Çankırı, Çorum ve Kastamonu
Çankırı, Çorum ve Kastamonu'da Diyanet-Sen öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de yapılan mitingde yaşanan olayları protesto etti.
Diyanet-Sen Çankırı Temsilciliği öncülüğünde Ahmet Yesevi Camisi'nin bahçesinde bir araya gelen grup tekbir getirerek, slogan attı.
Grup adına basın açıklaması okuyan Osman Doğan, ezanın protesto edilmesinin bütün Müslümanlara yapılan saygısızlık olduğunu söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.