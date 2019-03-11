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Sağlık Bakanı Koca: İsmet Özel'in genel durumunda bir sorun yok

Sağlık Bakanı Koca, İsmet Özel'in sağlık durumu ile ilgili, "Kendisiyle 2 saat kadar önce telefonla görüştüm, genel durumunda bir sorun yok. Yakından takip ediliyor, ben de yakından takip ediyorum." dedi.

Ferdi Akıllı   | 11.03.2019
Sağlık Bakanı Koca: İsmet Özel'in genel durumunda bir sorun yok

Zonguldak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsmet Özel'in sağlık durumu ili ilgili, "Kendisiyle 2 saat kadar önce telefonla görüştüm, genel durumunda bir sorun yok. Yakından takip ediliyor, ben de yakından takip ediyorum. Türk edebiyatının son dönem önemli şairi ve aynı zamanda önemli bir fikir adamı olan  İsmet Özel'e buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve Rabbim'den acil şifalar diliyorum." dedi.

"Benzeri olmayan sağlık ödeme sistemine sahibiz"

"82 milyon vatandaşımızı kapsayan ve geniş çeşitliliğiyle hiçbir kısıtlamaya tabi tutmadan hizmet veren, dünya ölçeğinde benzeri olmayan bir sağlık ödeme sistemine sahibiz." diyen Bakan Koca, "Sağlıkla ilgili de biz katılım payı olarak acil hizmetlerden almıyoruz, yoğun bakımlardan, yatan hastadan, ameliyat olan hastalardan, tetkiklerden, görüntülemelerden almıyoruz. Peki nereden alınıyor, sadece poliklinik gibi acil olmayan hizmetlerde, özellikle 6-8 lira gibi rakamlarla, kronik olmayan, kanser olmayan hasta grubundan." şeklinde konuştu.

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