'Kuş dili'nin anavatanı Kuşköy'de turizm atağı

Doğu Karadeniz'de halk arasında "kuş dili" olarak ifade edilen "ıslık dili"nin çıkış noktası Kuşköy, yaklaşık 3 milyon liralık projeyle turizme kazandırılacak.

GİRESUN - Gültekin Yetgin

Doğu Karadeniz'de halk arasında "kuş dili" olarak ifade edilen "ıslık dili"nin çıkış noktası olan Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'ün turizmden daha fazla pay alabilmesi için yaklaşık 3 milyon liralık proje uygulanacak.

Vadiler arasında ıslıkla iletişim kurmayı sağlayan ve gelecek nesillere aktarılması için her yıl adına festival düzenlenen kuş dilinin yaygın olarak kullanıldığı Kuşköy'de turizmi hareketlendirmek için çalışma yapılıyor.

Çanakçı Kaymakamlığınca hazırlanan, "Giresun-Çanakçı-Kuşköy Köyüne Özgü Islık Dilinin Tanıtılması, Yaşatılması ve Bölge Turizmine Kazandırılması Projesi" Kalkınma Bakanlığınca onaylandı.

Yaklaşık 3 milyon lira maliyetli proje sayesinde Kuşköy'ün çehresi değişecek. Köyde sokak iyileştirmesinin yanı sıra yapıların dış cepheleri yöre mimarisine uygun hale getirilecek. Turistlere hizmet sunacak konaklama noktaları ile çeşitli sosyal donatılar da oluşturulması planlanıyor.

"Kuş sesleri arasında turistlerin doğal ortamı yaşamasını istiyoruz"

Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, yürütücüsü olduğu projeyi Çanakçı Kaymakamlığına vekalet ettiği sırada hazırladığını söyledi.

Ermiş, geçmişte mesafelerin uzak olması nedeniyle Karadeniz coğrafyasında ıslık dilinin iletişim amacıyla kullanıldığını anlatarak, Kuşköy sakinlerinin de kuş dilini asırlardır kullandıklarının bilindiğini ifade etti.

Geçmişte kuş dilinin sosyal hayatın bir parçası olduğuna dikkati çeken Ermiş, bugün ise bunun festival, belgesel çekimleri ve gelen turistlere yapılan gösteri şeklini aldığını aktardı.

Ermiş, kuş dilinin tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının yanı sıra Kuşköy'ün bu özelliğini ön plana çıkararak turizmden daha fazla pay almasını hedeflediklerini vurguladı.

Bu hedefler çerçevesinde hazırladıkları ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı vasıtasıyla Kalkınma Bakanlığına sundukları, "Giresun-Çanakçı-Kuşköy Köyüne Özgü Islık Dilinin (kuş dili) Tanıtılması, Yaşatılması ve Bölge Turizmine Kazandırılması Projesi"nin kabul edildiğini dile getiren Ermiş, "Bakanlık projemizi başarılı bularak yaklaşık 3 milyon liralık ödenek tahsis etti. Projemiz eylülde başlayıp Mayıs 2019'da tamamlanacak." dedi.

Proje doğrultusunda Kuşköy'de 22 ev ve caminin cephe iyileştirme çalışmasına tabi tutularak yöre mimarisine uygun hale getirileceğini belirten Ermiş, şöyle devam etti:

"Köydeki iki okul ve lojmanda yapılacak düzenlemenin ardından yeme içme ve konaklama hizmeti verilecek. Evlerin ve caminin çevresindeki yollar yapılacak, sokak iyileştirmesi gerçekleştirilecek. Köy değirmenini de restore edeceğiz. Misafirlerimize, mısırın nasıl öğütülerek mısır ununa dönüştüğünü göstereceğiz. Vadi çok güzel bir görünüme sahip. Kuş sesleri arasında turistlerin doğal ortamı yaşamasını istiyoruz. Tepelere iki seyir terası yapmayı da düşünüyoruz."

Köy sakinleri istihdam edilecek

Köy sakinlerinden 30 kişinin proje kapsamında istihdam edileceğini ifade eden Ermiş, "30 kişiye kuş dili eğitimi verilecek. KOSGEB aracılığıyla açılacak kursta 30 kişiye de girişimcilik eğitimi verilecek. Buranın alternatif turizm alanına dönüşmesiyle yöresel yemek satış noktaları ile hediyelik eşya dükkanları açılacak." diye konuştu.

Ermiş, kuş dilinin 1990'lı yıllardan itibaren reklam, belgesel ve sinema filmlerine konu olduğunu vurgulayarak, ayrıca ODTÜ Koleji öğrencileri tarafından kuş dilinin android sisteme uyarlanarak sözlük şeklinde dijital ortama taşındığını söyledi.

Kuş dilinin, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındığını da anımsatan Ermiş, şunları kaydetti:

"Bu kadar özelliğine rağmen Kuşköy bir türlü alternatif turizm alanları arasında yer bulamadı. Bunun en büyük nedeni de turizm altyapısının olmaması. Bir süre önce Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden sosyal medya fenomenleri köyümüze geldi, temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandık. Projenin uygulanmasının ardından misafirlerimizin tüm ihtiyaçları karşılanacak. Burayı, yerli ve yabancı turistler için alternatif turizm merkezi yapmak istiyoruz."

Ermiş, projenin açık uçlu olduğuna işaret ederek, "Herkesin projeden faydalanmasını sağlayacağız. Geçmiş dönemlerde burada okulların kapanması, nüfusun azaldığını gösteriyor. Buradan daha çok İstanbul ve Kocaeli'ne göç olmuş. Hedefimiz göçü tersine çevirmek." dedi.