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Kuş cenneti Gölbaşı turizme kazandırılacak

Temiz suları, manzarası, florası ve faunasıyla kendisine adeta hayran bırakan, 193 kuş türünün yaşam alanı bulduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü, turizme kazandırılıyor.

Erdal Türkoğlu   | 03.04.2019
Kuş cenneti Gölbaşı turizme kazandırılacak

Hatay

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, temiz suyu, manzarası, zengin flora ve faunasıyla dikkati çeken Gölbaşı Gölü, turizme kazandırılacak.

Adalar Mahallesi sınırlarındaki göl, doğa meraklılarının, fotoğrafçıların ve gezginlerin her geçen gün daha çok ilgi odağı haline geliyor.

193 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce geçen yıl "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen göl, yapılacak çevre düzenlemelerinin ardından turizme açılacak.

Hatay'da düzenlenecek olan EXPO 2021 organizasyonunda da ziyaret edilecek yerler arasında bulunan Gölbaşı Gölü, 193 kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneklerini kurmalarındaki temel amacın Gölbaşı Gölü'ne sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Derneklerinin ilk olarak gölde flora ve fauna çalışmaları yaptığını vurgulayan Öğünç, "Gölbaşı, barındırdığı flora ve fauna ile ülkenin en önemli sulak alanı olmaya adaydır. Kaynak sularla beslenen gölün havzası yaklaşık 5 bin 500 dekardır. Yapılacak küçük bir çalışmayla bu rakam 8 bin dekara çıkacak." dedi.

"Yatırım programına alındı"

Öğünç, Gölbaşı'nın yıllar önce kurutulan Amik Gölü'yle aynı kaderi paylaşmasını istemediklerini bildirerek, şöyle konuştu:

"Gölümüz özellikle yaz aylarında kuruyordu. Evsel ve tarımsal atıklar göldeki biyolojik çeşitliği tehdit ediyordu. Sazlıkların yakılması içinde barınan türlerin yok olmasına neden oluyordu. 'Vahşi sulama' dediğimiz yöntemle göldeki su aşırı oranda tüketiliyordu. Kaçak avcılık yapılmaktaydı. Gölün, 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescillenmesi gerekiyordu. Bu konuda ilgili kurumlarla görüşmelerimiz oldu. Gerekli sunumları bakanlığımıza yaptık. Geçen yıl başlarında bu statünün alınmasıyla bakanlığın yatırım programına alınabildi." 

Göl alanı 8 bin dekara çıkarılacak

Yatırım programıyla birlikte ilk olarak kurumlar arası görev dağılımı yapıldığını belirten Abdullah Öğünç, bu görevlerin sağlıklı bir şekilde işleyip işlemediğinin takibi görevinin de derneklerine verildiğini dile getirdi.

Öğünç, gölün sürdürülebilirliği için seddeleme çalışması yapıldığına ve bu sayede 5 bin 500 dekar olan göl alanının 8 bin dekara çıkarılacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Göl, beslendiği orandan fazla su kaybediyordu. Yani göl su tutmuyordu. Bu konuda seddeleme çalışması yapılması kararlaştırıldı. Gölün sürdürülebilirliği için en önemli çalışma buydu. Bu çalışmanın ardından göl alanı 8 bin dekara çıkacak. Böylelikle biyolojik çeşitlilik korunacak ve artacak. İnsanlar yine belirli bir program dahilinde balıkçılık yapacak. Yürüyüş parkurları, kuş gözlem noktaları su altı akvaryumları ya da tünellerin yapılması planlanıyor. Burası yaban hayata, doğaya ilgi duyanların önemli bir merkezi haline gelecek. Teması doğa olan ve Hatay'da yapılacak olan EXPO 2021 için önemli bir mekan olacak. Tüm bu saydığımız göldeki mevcut riskler bertaraf edilip, sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalar sağlık şekilde tamamlandığında ve ekoturizmine yönelik sosyal tesisler yapıldığında, Gölbaşı Türkiye'de tabiat turizminin merkezi haline gelecek."  

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