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Kuruyan Kuyucuk Gölü'nde tahıl savurdular

Kars'ta bazı kadınların tarım arazilerindeki hasadın ardından, kuruyan Kuyucuk Gölü'nde ürünün yabancı maddelerden ayıklanması için rüzgara karşı buğday ve arpa savurması ilginç görüntü oluşturdu.

İsmail Kaplan   | 20.08.2019
Kuruyan Kuyucuk Gölü'nde tahıl savurdular

Kars

Kars'ta, tarım arazilerindeki hasadın ardından bazı kadınlar, kuruyan Kuyucuk Gölü'nde üründeki yabancı maddelerin ayıklanması için rüzgara karşı buğday ve arpa savurdu.

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önemli merkezlerinden Kars'ta, tarım ürünlerinin hasadı devam ediyor. Hasat yapılan bazı köylerde kadınlar, buğday ve arpadaki yabancı maddeleri ayıklamak için rüzgarın bol olduğu alanları seçiyor.

Çuvallara doldurulan tahılları rüzgarın olduğu alanlara getiren kadınlar, eleklerle savurarak kabuk ve samanlardan ayırıyor.

Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyündeki kadınlar da rüzgarın bol olduğu ve tamamen kurumuş Kuyucuk Gölü'nde buğdaylarını savurarak elekten geçiriyor.

Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı olarak koruma altına alınan ancak şu sıralar tamamen kuruyan göl alanında bazı kadınların tahıl savurması ilginç görüntüler oluşturdu.

Tahıl savuran kadınlardan Fayize Akbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'a İstanbul'dan misafir geldiğini söyledi.

Uzaktan gördüğü kurumuş gölün ilgisini çektiğini belirten Akbaba, "Her tarafın yeşil, sadece göl kısmının kurumuş olması gerçekten çok ilginç. Köydeki kadınlar hasattan sonra saman karışmış ürünlerini ayıklamak için genellikle rüzgara karşı savurur. Bu işler yapılırken şu an Kuyucuk Gölü'nde olduğu gibi bol rüzgar alan açık yerler tercih edilir." diye konuştu.

Akbaba, gölün kurumadan önce birçok kuşa ev sahipliği yaptığını dile getirerek, "Kuruyan göl tahıl savurmaya müsait. Ben de buradaki kadınlar ile tahıl savurdum. Tuhaf bir duyguydu. Bir yıl önce bu zamanlar bulunduğumuz kısımda su vardı ve binlerce kuş bulunuyordu. Şimdi sadece biz varız ve tahıl savuruyoruz." ifadelerini kullandı.

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