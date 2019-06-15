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Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan çocuklara bisiklet

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde "Haydi çocuklar camiye" projesi kapsamında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Cebrail Caymaz   | 15.06.2019
Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan çocuklara bisiklet

Şanlıurfa

Suruç ilçe merkezinde bulunan Kardeşler Cami'since yürütülen proje kapsamında 8 ay boyunca akşamları camiye gelen öğrenciler arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı.

Yarışmada dereceye giren 3 öğrenciye hayırseverlerden temin edilen bisiklet 54 çocuğa ise çeşitli hediyeler verildi.

Kardeşler Camisi İmamı Mustafa Çelik, törende yaptığı açıklamada çocuklara camiyi sevdirmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Çelik çocuklara proje kapsamında 8 ay boyunca akşamları dini eğitimler verdiklerini, düzenledikleri yarışmalarda da öğrencileri ödüllendirdiklerini belirterek, "Birinci gelen arkadaşlarımıza bisiklet dağıttık. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması için ilmihal, Peygamberimizin hayatından sorular hazırlayarak böyle bir yarışma düzenledik. Diğer arkadaşlarımıza da giyim eşyası hediye ettik. Bu projeyi genele yaymayı düşünüyoruz. İlk zamanlarda bir camiyle başladık şimdi 3 camiye çıktı. Önümüzdeki dönemde inşallah bütün Suruç'a yayarız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Törenin ardından hediyelerini alan çocuklar, emeği geçenlere teşekkür etti.

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