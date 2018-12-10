Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısı 1 saat 45 dakika sürdü.

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü’nde toplandı. pic.twitter.com/zljGkjNOsV — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 10 Aralık 2018

Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.

Toplantıda Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Murat Bardakçı, Mehmet Özçay, İskender Pala, Havva Hümeyra Şahin, Ümit Meriç, Rasim Özdenören, Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit Soydan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

Muhabir: İlkay Güder